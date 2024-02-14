EUROFER: Avrupa inşaat sektöründeki resesyon bu yıl da devam edecek

Çarşamba, 14 Şubat 2024 14:15:33 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 birinci çeyrek raporuna göre 2023 yılının üçüncü çeyreğinde AB’de inşaat sektörü üretimi %1,2 geriledi. Söz konusu olumsuz gidişatın, çoğunlukla ipotek faizlerinin yüksek tutularak para politikalarının sıkılaştırılmasının konut talebi üzerindeki olumsuz etkisi sebebiyle bu yılın ilk yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

EUROFER, inşaat sektörünün üretim açısından 2023 yılında daha önce tahmin edilen %1,7’ye kıyasla %2,1’lik bir resesyon yaşayacağını, resesyon oranının bu yıl %0,4 seviyesinde yer alacağını ve sektörün önümüzdeki yıl %2 toparlanacağını öngörüyor.