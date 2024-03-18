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Fransa’nın metal sanayi üretimi Ocak ayında aylık %2,6 düştü

Pazartesi, 18 Mart 2024 14:01:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,5’lik artışın ardından aylık %1,6 geriledi. Kasım-Ocak döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,3 ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,1 artış gösterdi.

Söz konusu ayda makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Aralık ayında kaydedilen %1,8 artışın ardından aylık %2,6 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %1,8 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Ocak ayında aylık %6 daralma görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %1,8’lik artışın ardından %0,3 büyüme gösterdi. Yerel inşaat sektöründe üretim Kasım-Ocak döneminde ise çeyreklik bazda %0,2 artış kaydetti.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

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