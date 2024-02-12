EUROFER AB’nin otomobil üretiminin bu yıl hafifçe artmasını bekliyor

Pazartesi, 12 Şubat 2024 12:06:02 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 birinci çeyrek raporuna göre AB’de otomotiv üretimi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık %5,4 ile üst üste altıncı çeyrekte artmış göstermiş oldu. Üretim bir önceki çeyrekte yıllık %11.5 yükselmişti.

EUROFER, makroekonomik koşullar ve harcanabilir gelir iyileşene kadar talebin zayıf kalacağını belirtti.

Birlik, otomobil üretiminin bir önceki raporda tahmin edilen %7 artışa kıyasla %8,8 yükselmesini bekleniyor. Ancak üretimin 2018 ve 2019 yıllarında kaydedilen seviyelerin çok altında kalacağı belirtiliyor. Ayrıca otomobil üretiminin bu yıl yalnızca %0,1 artacağı tahmin ediliyor.