İtalya merkezli AFV Beltrame Group, Idroelettriche Riunite’yi satın aldı

Cuma, 02 Şubat 2024 15:07:21 (GMT+3) | Brescia

İtalya merkezli AFV Beltrame Group yenilenebilir enerji üretiminde faaliyet gösteren İtalyan şirket Idroelettriche Riunite S.p.A.’yı satın aldığını açıkladı. Söz konusu alım 2022 yılında açıkladığı karbondan arındırma planını hayata geçirmek ve Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyum sağlamak üzere atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Idroelettriche Riunite’in satın alınmasıyla Beltrame Group Veneto ve Piedmont arasında yer alan 12 adet hidroelektrik santralinin sahibi oldu. Söz konusu santraller 10 farklı bölgede bulunuyor ve yenilenebilir enerji üretimine büyük katkı sağlıyor.

AFV Beltrame Group’un Genel Müdürü Raffaele Ruella, “AFV Beltrame Group’un sürdürülebilirliği hızlandırma hedefi birçok alanı kapsayan geniş bir proje. Idroelettriche Riunite’nin alımı sayesinde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyle karbon emisyonunu azaltmaya yönelik stratejimizi güçlendirdik. 12 adet hidroelektrik santralinde üretilen enerji piyasada satılmayacak, üretim tesislerimizde tüketilecek,” şeklinde konuştu.