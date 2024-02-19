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Thyssenkrupp Duisburg’daki doğrudan indirgenmiş demir tesisi için hidrojen ihalesi açtı

Pazartesi, 19 Şubat 2024 11:02:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Steel Duisburg’da kuracağı doğrudan indirgenmiş demir tesisine hidrojen temini için ihale açtığını açıkladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere tesisin yıllık 2,5 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir üretim kapasitesine sahip olması ve 2026 yılında üretime başlaması planlanıyor.

Tesisteki ilk hidrojen kullanımının 2028 yılında başlaması, tamamen hidrojen bazlı üretime geçişin ise 2029 yılında tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 143.000 mt’luk hidrojen kullanımı yılda 3,5 milyon mt’a kadar karbon tasarrufu sağlayacak.

Üç aşamadan oluşacak ihale sürecinin ilk aşaması bu ay başlayacak.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Üretim ThyssenKrupp 

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