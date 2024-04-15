Polonya merkezli JSW Budryk madenindeki yangın nedeniyle yeniden fors majör ilan etti

Pazartesi, 15 Nisan 2024 11:04:44 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), 5 Nisan tarihinde Budryk kömür madeninde meydana gelen yangın nedeniyle fors majör ilan ettiğini açıkladı. Olayın 2024 yılında 400.000 mt’luk üretim kaybına neden olabileceği tahmin ediliyor.

Buna ek olarak SteeOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2023 yılının Aralık ayında JSW, Pniówek madeninde meydana gelen yangın nedeniyle fors majör ilan etmişti. Başlangıçta şirket söz konusu olayın 2024 yılında 350.000 mt’luk üretim kaybına neden olabileceğini tahmin ediyordu ancak yakın zamanda madenin kömür üretimindeki düşüşün 100.000 mt artışla 450.000 mt’a çıkabileceğini bildirdi.

JSW’nin Budryk dahil olmak üzere 5 madeni toplamda yaklaşık 6,7 milyar mt kömür kaynağına sahip.