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GravitHy Fos-sur-Mer’deki doğrudan indirgenmiş demir tesisine elektrik temini için anlaşma imzaladı

Perşembe, 18 Nisan 2024 11:14:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa merkezli sürdürülebilir demir şirketi GravitHy, Fos-sur-Mer’de inşa edeceği düşük karbonlu doğrudan indirgenmiş demir ve sıcak briketlenmiş demir üretim tesisine istikrarlı şekilde elektrik temin edebilmek için İngiltere merkezli enerji şirketi EDF ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu ortaklık GravitHy’nin uzun vadede düşük karbonlu elektriğe rekabetçi bir fiyattan ulaşmasını sağlayacak.

Yıllık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip olması beklenen tesisin 2027 yılında üretime başlaması planlanıyor. Söz konusu tesis, Fransa’nın ilk düşük karbonlu doğrudan indirgenmiş demir ve sıcak briketlenmiş demir üretim tesisi olacak.

GravitHy’nin CEO’su José Noldin, “Çelik sektörünü karbondan arındırma hedefini gerçekleştirmemiz yeterli miktarda ve rekabetçi fiyata yeşil, düşük karbonlu elektrik teminine bağlı,” dedi.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Üretim 

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