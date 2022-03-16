Avro bölgesinde sanayi üretimi Ocak ayında değişiklik göstermedi

Çarşamba, 16 Mart 2022 15:03:39 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla avro bölgesinde değişiklik göstermedi ve AB-27 ülkelerinde %0,4 artış kaydetti.

Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında avro bölgesinde aylık %1,3 ve AB-27 bölgesinde %1 artmıştı. Bu yılın Ocak ayında sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde yıllık %1,3 düştü ve AB-27 ülkelerinde %0,4 arttı.

Söz konusu ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,5 ve AB-27 ülkelerinde %0,3 düşerken, sermaye mallarının üretimi ise avro bölgesinde %2,4 ve AB-27 ülkelerinde %1,9 geriledi. Aynı ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %3,1 ve AB-27 ülkelerinde aylık %3 arttı. Ocak ayında, ara malların üretimi Aralık ayına kıyasla avro bölgesinde %0,3 düşerken ve AB-27 ülkelerinde değişiklik göstermezken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %0,3 ve AB-27 ülkelerinde %0,4 düşüş gösterdi.

Ocak ayında, verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %6,2 ile Avusturya, %3,1 ile Çek Cumhuriyeti ve %3 ile Polonya’da kaydedilirken, en büyük aylık düşüşler %6,1 ile Estonya, %5 ile Portekiz ve %4,1 ile Yunanistan’da gözlendi.

Geçtiğimiz yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi Ocak ayında avro bölgesinde %8,4 ve AB-27 bölgesinde %7,1 düştü. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %2,2 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %0,6 ve AB-27 ülkelerinde %1,8 artış kaydetti. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %7 ve AB-27 ülkelerinde %7,6 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde yıllık %1,4 ve AB-27 ülkelerinde %5,2 artış gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %24,7 ile Litvanya, %17,3 ile Avusturya ve %16,6 ile Polonya’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %20 ile İrlanda, %4,2 ile Portekiz ve %3,9 ile Malta’da görüldü.