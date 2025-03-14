Avro bölgesinde sanayi üretimi Ocak ayında aylık %0,8 artış kaydetti

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,8 ve AB-27 ülkelerinde %0,3 artış kaydetti.

Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında avro bölgesinde %0,4 aşağı inerken, AB-27 ülkelerinde %0,2 gerilemişti. Bu yılın Ocak ayında sanayi üretimi 2024 yılının Ocak ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde yatay seyretti ve AB-27 ülkelerinde %0,2 düşüş kaydetti.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,2, AB-27 ülkelerinde aylık %0,3 düşerken, sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %0,5 ve AB-27 ülkelerinde %0,1 artış kaydetti. Ocak ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %3,1 ve AB-27 ülkelerinde %4,1 geriledi. Ara malların üretimi ise Aralık ayına kıyasla avro bölgesinde %1,6, AB-27 ülkelerinde %1,5 arttı. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %1,2, AB-27 ülkelerinde ise %2 düşüş kaydetti.

Ocak ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %4,6 ile Litvanya, %3,7 ile Portekiz ve %3,3 ile Avusturya’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %12,9 ile Malta, %10,6 ile Danimarka ve %7,3 ile Slovakya’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %2,7 ve AB-27 ülkelerinde %2,8 düşüş kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %0,9 gerilerken, AB-27 ülkelerinde %1,3 yükseltti. Ara malların üretimi ise avro bölgesinde yıllık %0,8 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %0,3 düşüş gördü. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %6,7 artarken, AB-27 ülkelerinde %5,5 yükseldi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %1,6 ve AB-27 ülkelerinde %2,2 azaldı.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %10,4 ile İrlanda, %9,8 ile Litvanya ve %5,1 ile Arnavutluk’ta kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %5,1 ile Slovakya, %4,4 ile Danimarka ve %4 ile Macaristan’da görüldü.