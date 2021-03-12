Avro bölgesinde sanayi üretimi Ocak ayında %0,8 arttı

Cuma, 12 Mart 2021 14:42:26 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi Aralık ayına kıyasla avro bölgesinde %0,8 ve AB-27 ülkelerinde %0,7 artış kaydetti. Aralık ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %0,1 düşüş göstermişti ve AB-27 bölgesinde sabit kalmıştı. Bununla birlikte, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi 2020 yılı Ocak ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %0,1 ve AB-27 bölgesinde %0,3 arttı.

Ocak ayında, bir önceki aya kıyasla, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,8 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,4 artarken, sermaye mallarının üretimi ise bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,4 ve AB-27 ülkelerinde %0,6 artış gösterdi. Aynı ayda, dayanıksız tüketici mallarının üretimi aylık bazda avro bölgesinde %0,6 ve AB-27 ülkelerinde %0,8 artış kaydetti. Ocak ayında, ara malların üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %0,3 ve AB-27 ülkelerinde %0,4 artarken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %0,4 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,6 artış gösterdi.

Ocak ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık düşüşler %1,5 ile Estonya ve Letonya, %1,3 ile Portekiz ve %0,7 ile İspanya’da kaydedilirken, en büyük aylık artışlar %3,8 ile Lüksemburg, %3,4 ile Yunanistan ve Fransa, %3,1 ile Belçika’da görüldü.

2020 yılının aynı ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Ocak ayında sermaye malları üretimi hem avro hem de AB-27 bölgesinde yıllık %0,9 artış kaydetti. Aynı ayda, dayanıklı tüketici mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1,6 ve AB-27 bölgesinde yıllık %3 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesi için yıllık bazda %1,8 ve AB-27 bölgesi için %2,2 artış kaydetti. Söz konusu ayda, dayanıksız tüketici malları üretimi avro bölgesinde yıllık bazda %3,9 ve AB-27’de %3,2 düşerken, enerji üretimi avro bölgesinde %0,4 artış ve AB-27 bölgesinde %0,5 düşüş gösterdi.

Ocak ayında üye ülkeler arasında en yüksek oranlı yıllık artışlar %27,5 ile İrlanda, %11,8 ile Litvanya ve %5,6 ile Polonya’da görülürken, en yüksek oranlı yıllık düşüşler %6,5 ile Portekiz, %6,2 ile Malta ve %4 ile Slovakya kaydedildi.