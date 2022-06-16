Avro bölgesinde sanayi üretimi Nisan ayında aylık %0,4 arttı

Perşembe, 16 Haziran 2022 11:08:50 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla avro bölgesinde %0,4 ve AB-27 ülkelerinde %0,3 artış kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Mart ayında avro bölgesinde aylık %1,4 ve AB-27 bölgesinde %1 düşmüştü. Söz konusu ayda sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Nisan ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde yıllık %2 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %0,5 düştü.

Aynı ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,2 artarken ve AB-27 ülkelerinde %0,1 düşerken, sermaye mallarının üretimi ise avro bölgesinde %0,2 düştü ve AB-27 ülkelerinde %0,2 arttı. Nisan ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,4 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,9 arttı. Ara malların üretimi ise Mart ayına kıyasla avro bölgesinde %0,7 ve AB-27 ülkelerinde %0,2 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde aylık %5,4 ve AB-27 ülkelerinde %1,6 artış gösterdi.

Nisan ayında, verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %5,6 ile Hollanda, %3,5 ile Finlandiya ve %3,2 ile Lüksemburg’da kaydedilirken, en büyük aylık düşüşler %9,6 ile İrlanda, %7,4 ile Yunanistan ve %7,1 ile Litvanya’da gözlendi.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %9 ve AB-27 bölgesinde %7,5 düştü. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %5,7 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %4,9 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %0,3 düştü ve AB-27 ülkelerinde %0,5 yükseldi. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %4,7 ve AB-27 ülkelerinde %7,5 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde yıllık %1,5 ve AB-27 ülkelerinde %3,6 artış gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %20,6 ile Litvanya, %17 ile Danimarka ve %16,9 ile Bulgaristan’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %30,9 ile İrlanda, %9,6 ile Slovakya ve %9,4 ile Malta’da görüldü.