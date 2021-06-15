Avro bölgesinde sanayi üretimi Nisan ayında %0,8 arttı

Salı, 15 Haziran 2021 11:34:19 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi Mart ayına kıyasla avro bölgesinde %0,8 ve AB-27 ülkelerinde %0,5 artış kaydetti. Mart ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %0,4 ve AB-27 ülkelerinde %0,8 artış göstermişti. Bununla birlikte, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi 2020 yılı Nisan ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %39,3 ve AB-27 bölgesinde %38,7 arttı.

Nisan ayında, bir önceki aya kıyasla, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %3,4 ve AB-27 ülkelerinde aylık %2,9 artarken, sermaye mallarının üretimi ise bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1,4 ve AB-27 ülkelerinde %0,8 artış gösterdi. Aynı ayda, dayanıksız tüketici mallarının üretimi aylık avro bölgesinde %0,3 ve AB-27 ülkelerinde %0,7 düşüş kaydetti. Nisan ayında, ara malların üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %0,8 ve AB-27 ülkelerinde %0,5 artarken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %3,2 ve AB-27 ülkelerinde aylık %2,9 artış gösterdi.

Nisan ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık düşüşler %3,8 ile Danimarka, %3,2 ile Macaristan ve %2,4 ile Litvanya’da kaydedilirken, en büyük aylık artışlar %7,4 ile Belçika, %5,6 ile Malta ve %4,4 ile Estonya’da görüldü.

2020 yılının aynı ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Nisan ayında sermaye malları üretimi avro %65,4 ve AB-27 bölgesinde yıllık %67,5 artış kaydetti. Aynı ayda, dayanıklı tüketici mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %117,3 ve AB-27 bölgesinde yıllık %110,4 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesi için yıllık bazda %38,7 ve AB-27 bölgesi için %36,9 artış kaydetti. Söz konusu ayda, dayanıksız tüketici malları üretimi avro bölgesinde yıllık bazda %15,4 ve AB-27’de %14 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde %14,4 ve AB-27 ülkelerinde %13,8 artış gösterdi.

Nisan ayında tüm üye ülkeler artış kaydederken, en yüksek oranlı yıllık artışlar %79,5 ile İtalya, %69,1 ile Slovakya ve %64,5 ile Romanya’da kaydedildi.