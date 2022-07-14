Avro bölgesinde sanayi üretimi Mayıs ayında aylık %0,8 arttı

Perşembe, 14 Temmuz 2022 10:18:05 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla avro bölgesinde %0,8 ve AB-27 ülkelerinde %0,6 artış kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Nisan ayında avro bölgesinde aylık %0,5 ve AB-27 bölgesinde %0,3 yükselmişti. Söz konusu ayda sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %1,6 ve AB-27 ülkelerinde %2,7 arttı.

Aynı ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,4 ve AB-27 ülkelerinde %1,3 artarken, sermaye mallarının üretimi ise hem avro bölgesinde hem de AB-27 ülkelerinde %2,5 yükseldi. Mayıs ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %2,7 ve AB-27 ülkelerinde aylık %2,1 arttı. Ara malların üretimi ise Nisan ayına kıyasla avro bölgesinde değişiklik göstermezken ve AB-27 ülkelerinde %0,2 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde aylık %3,3 ve AB-27 ülkelerinde %3,5 düşüş kaydetti.

Mayıs ayında, verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %13,9 ile İrlanda, %2,6 ile Yunanistan ve %2,4 ile Çek Cumhuriyeti’nde kaydedilirken, en büyük aylık düşüşler %7,6 ile Litvanya, %3,3 ile Hollanda ve %2,9 ile Lüksemburg’da gözlendi.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %0,9 ve AB-27 bölgesinde %1,8 arttı. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %6,3 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %5,4 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %0,2 düştü ve AB-27 ülkelerinde %0,6 yükseldi. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %6,8 ve AB-27 ülkelerinde %8,7 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde yıllık %1,5 düşüş ve AB-27 ülkelerinde %0,7 artış kaydetti.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %20,2 ile Bulgaristan, %17,2 ile Danimarka ve %12,5 ile Polonya’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %4,8 ile Malta, %2,1 ile Lüksemburg ve %1,4 ile Almanya’da görüldü.