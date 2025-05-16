Avro bölgesinde sanayi üretimi Mart ayında aylık %2,6 yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %2,6 ve AB-27 ülkelerinde %1,6 artış kaydetti.

Sanayi üretimi Şubat ayında iki bölgede de %1,1 yükselmişti. Mart ayında sanayi üretimi 2024 yılının Mart ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %3,6 ve AB-27 ülkelerinde %2,7 artış kaydetti.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %3,1, AB-27 ülkelerinde aylık %2,8 düşerken, sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %3,2 ve AB-27 ülkelerinde %3 artış kaydetti. Mart ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %2,3 ve AB-27 ülkelerinde %1,3 yükseldi. Ara malların üretimi ise Şubat ayına kıyasla avro bölgesinde %0,6, AB-27 ülkelerinde %0,2 arttı. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %0,5, AB-27 ülkelerinde ise %1,7 düşüş kaydetti.

Mart ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %14,6 ile İrlanda, %4,4 ile Malta ve %3,5 ile Finlandiya’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %6,3 ile Lüksemburg, %4,6 ile Danimarka ve Yunanistan ve %4 ile Portekiz’de görüldü.

Geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %1 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1,1, AB-27 ülkelerinde yıllık %1,3 yükseldi. Ara malların üretimi ise iki bölgede de yıllık %0,2 düşüş gördü. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %15,7 artarken, AB-27 ülkelerinde %12,2 yükseldi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %2,2 ve AB-27 ülkelerinde %0,8 artış kaydetti.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %50,2 ile İrlanda, %10,1 ile Malta ve %7,8 ile Litvanya’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %8,3 ile Bulgaristan, %7,8 ile Romanya ve %5,7 ile Danimarka’da görüldü.