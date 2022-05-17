Avro bölgesinde sanayi üretimi Mart ayında aylık %1,8 düştü

Salı, 17 Mayıs 2022 14:27:37 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla avro bölgesinde %1,8 ve AB-27 ülkelerinde %1,2 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Şubat ayında avro bölgesinde aylık %0,5 ve AB-27 bölgesinde %0,6 artmıştı. Söz konusu ayda sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde yıllık %0,8 düşerken, AB-27 ülkelerinde %0,7 arttı.

Aynı ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,8 ve AB-27 ülkelerinde %0,7 artarken, sermaye mallarının üretimi ise avro bölgesinde %2,7 ve AB-27 ülkelerinde %2,6 düştü. Mart ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %2,3 ve AB-27 ülkelerinde aylık %1 azaldı. Ara malların üretimi ise Şubat ayına kıyasla avro bölgesinde %2 ve AB-27 ülkelerinde %1,4 düşerken, enerji üretimi avro bölgesinde aylık %1,7 düşüş gösterdi ve AB-27 ülkelerinde %1,3 arttı.

Mart ayında, verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %11,3 ile Litvanya, %5,1 ile Estonya ve %5 ile Bulgaristan ve Yunanistan’da kaydedilirken, en büyük aylık düşüşler %5,3 ile Slovakya, %5 ile Almanya ve %3,9 ile Lüksemburg’da gözlendi.

Geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %2,7 ve AB-27 bölgesinde %2,5 düştü. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde yıllık %6,6 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %0,1 düşüş ve AB-27 ülkelerinde %0,9 artış kaydetti. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %2,8 ve AB-27 ülkelerinde %4,9 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde yıllık %4 düşüş ve AB-27 ülkelerinde %2,7 artış gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %25,9 ile Litvanya, %19,1 ile Bulgaristan ve %17,4 ile Polonya’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %7,3 ile Slovakya, %5,5 ile İrlanda ve %4,1 ile Almanya’da görüldü.