Avro bölgesinde sanayi üretimi Mart ayında aylık %0,6 yükseldi

Salı, 21 Mayıs 2024 11:16:59 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,6 ve AB-27 ülkelerinde %0,2 artış kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Şubat ayında avro bölgesinde %1, AB-27 ülkelerinde %0,9 artmıştı. Söz konusu ayda sanayi üretimi 2023 yılının Mart ayı ile karşılaştırıldığında iki bölgede de %1 düşüş yaşadı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,1, AB-27 ülkelerinde aylık %1,0 düşerken sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %1, AB-27 ülkelerinde %0,7 artış gösterdi. Mart ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi iki bölgede de %2,7 geriledi. Ara malların üretimi ise Şubat ayına kıyasla avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,5 azaldı, enerji üretimi avro bölgesinde %0,9, AB-27 ülkelerinde ise %0,2 düşüş kaydetti.

Mart ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %12,8 ile İrlanda, %6,8 ile Belçika ve %4,5 ile Lüksemburg’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %5,9 ile Slovenya, %5,1 ile Polonya ve %4,3 ile Danimarka’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %1,8, AB-27 bölgesinde %1,5 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %8,3 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %7,5 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %2,3 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %2,2 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %7 gerilerken AB-27 ülkelerinde %5,1 azaldı. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %3,5 ve AB-27 ülkelerinde %2,6 düşüş gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %37 ile İrlanda, %8,5 ile Kıbrıs ve %3,5 ile Romanya’da kaydedilirken en büyük yıllık düşüşler %7,7 ile Finlandiya, %7,6 ile Bulgaristan ve %7 ile Avusturya’da görüldü.