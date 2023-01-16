Avro bölgesinde sanayi üretimi Kasım ayında aylık %1 yükseldi

Pazartesi, 16 Ocak 2023 10:04:14 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1, AB-27 ülkelerinde %0,9 artış kaydetti.

Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Ekim ayında hem avro bölgesinde hem de AB-27 bölgesinde %1,9 azalmıştı. Söz konusu ayda sanayi üretimi 2021 yılının Kasım ile karşılaştırıldığında hem avro bölgesinde hem de AB-27 ülkelerinde %2 yükseldi.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,4 artarken ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,2 düşerken, sermaye mallarının üretimi ise avro bölgesinde %1 ve AB-27 ülkelerinde %0,9 arttı. Kasım ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,3 ve AB-27 ülkelerinde aylık %1,2 düşüş gösterdi. Ara malların üretimi ise Ekim ayına kıyasla avro bölgesinde aylık %0,8 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,7 yükselirken, enerji üretimi avro bölgesinde aylık %0,9 azaldı ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,1 arttı

Kasım ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %6,4 ile İrlanda, %5 ile Lüksemburg ve %4,6 ile Malta’da kaydedildi.

2021 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %8,8 ve AB-27 bölgesinde %9 arttı. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %0,3 artış ve AB-27 ülkelerinde yıllık %1,5 düşüş gösterirken, ara malların üretimi hem avro bölgesinde hem de AB-27 ülkelerinde yıllık %3,3 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %6,3 ve AB-27 ülkelerinde %7,2 artış gösterirken, enerji üretimi avro bölgesinde %10,7 ve AB-27 ülkelerinde %10,2 azaldı.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %34,9 ile İrlanda, %15,5 ile Malta ve %9,3 ile Danimarka’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %12,2 ile Estonya, %10,7 ile Slovakya ve %4 ile Romanya’da görüldü.