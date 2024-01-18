Avro bölgesinde sanayi üretimi Kasım ayında aylık %0,3 düştü

Perşembe, 18 Ocak 2024 11:43:01 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,3, AB-27 ülkelerinde %0,2 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi 2022 yılının Ekim ayında avro bölgesinde %0,7, AB-27 ülkelerinde %0,5 gerilemişti. Söz konusu ayda sanayi üretimi 2022 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %6,8, AB-27 ülkelerinde ise %5,8 düşüş yaşadı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %2, AB-27 ülkelerinde %1,8 gerilerken sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde iki bölgede de %0,8 düşüş gösterdi. Kasım ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %1,2 artarken AB-27 ülkelerinde aylık %1,7 yükseldi. Ara malların üretimi ise Ekim ayına kıyasla avro bölgesinde %0,6 ve AB-27 ülkelerinde %0,7 gerilerken, enerji üretimi avro bölgesinde %0,9, AB-27 ülkelerinde ise %0,7 yükseldi.

Kasım ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %9,1 ile Danimarka, %3,7 ile Slovenya ve %3,4 ile Portekiz’de kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %4,1 ile Yunanistan, %4 ile Slovakya ve %3,8 ile Belçika’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %10,3, AB-27 bölgesinde %8,7 düşüş kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %8 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %8,4 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %5,2 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %5,6 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %6,9 gerilerken AB-27 ülkelerinde %3,8 azaldı. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %0,8 düşüş, AB-27 ülkelerinde %1 artış gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %14,4 ile Danimarka, %4,8 ile Hırvatistan ve %3,4 ile İsveç’te kaydedilirken en büyük yıllık düşüşler %30,4 ile İrlanda, %11,6 ile Belçika ve %10,9 ile Bulgaristan’da görüldü.