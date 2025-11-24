 |  Giriş 
ArcelorMittal Powders Avilés’teki faaliyetlerini durdurdu

Pazartesi, 24 Kasım 2025 10:46:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in, belirli sektörlerde kullanılan yüksek hassasiyetli metal parçaların katman katman üretilmesini sağlayan eklemeli imalat süreçlerine yönelik metal tozu üretmek üzere İspanya’da kurduğu ArcelorMittal Powders, Avilés’teki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre söz konusu karar, planlanan üretim başlangıç takvimine uyulmasının önüne geçen teknik sorunların ardından alındı. Bu sorunlar, öngörülen süre içinde üretime geçilmesini imkânsız hale getirince operasyonların askıya alınmasına karar verildi. Çelik tozu üretimine odaklanan şirket 2023 yılının Kasım ayında faaliyetlerine başlamıştı.

ArcelorMittal Powders, bu duruşun etkilerini çalışan temsilcileriyle birlikte değerlendireceğini belirtti. Tesis şu anda istihdam ettiği 15 kişiyle yapılan görüşmelerde, duruşun çalışanların görevleri ile tesisin gelecekteki faaliyetleri üzerindeki etkileri netleştirilecek.

Şirket, bu duruşun yalnızca geçici bir adım mı olduğu yoksa projenin daha uzun vadeli bir yeniden yapılanma sürecine dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.


