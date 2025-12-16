Avro bölgesinde sanayi üretimi 2025’in Ekim ayında %0,8 yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,8, AB-27 ülkelerinde %0,3 artış kaydetti.

Sanayi üretimi Eylül ayında avro bölgesinde %0,2, AB-27 ülkelerinde %1 yükselmişti. Ekim ayında sanayi üretimi 2024 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %2, AB-27 ülkelerinde %1,9 arttı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %2, AB-27 ülkelerinde %1,8 yükseldi. Sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,5 arttı. Ekim ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %1,2 artarken, AB-27 ülkelerinde %0,3 azaldı. Ara malların üretimi Eylül ayına kıyasla avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,3 artış gösterdi. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %1,1, AB-27 ülkelerinde %1 yükseldi.

Ekim ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %4 ile İrlanda, %3,6 ile Lüksemburg ve %3,1 ile Hırvatistan’da kaydedilirken, %6,5 ile İsveç, %3,4 ile Belçika ve %3,2 ile Danimarka en büyük düşüşleri kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında sermaye malları üretimi avro bölgesinde %0,5, AB-27 ülkelerinde %1,1 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %0,7, AB-27 ülkelerinde %0,5 arttı. Ara malların üretimi avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,5 yükseldi. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %4,9, AB-27 ülkelerinde %4,4 arttı. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %4,5, AB-27 ülkelerinde %3,4 yükseldi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %8,7 ile İrlanda ve Letonya, %6,9 ile Yunanistan ve %5,7 ile İsveç’te, en büyük yıllık düşüşler ise %7,6 ile Bulgaristan, %3,7 ile Slovakya ve %2,6 ile Macaristan’da görüldü.