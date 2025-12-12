Polonyalı JSW 2025’in Kasım ayında kömür üretim planlarını gerçekleştirdi

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın Kasım ayına ait operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2025 Teknik ve Ekonomik Planı’ndaki beklentileri istikrarlı bir şekilde yerine getiriyor. Kömür üretimi planlanan seviyelerin üzerine çıkarken, satışlar zorlu piyasa koşulları nedeniyle baskı altında kaldı.

Kasım ayında JSW, planlarının %107,1’ine karşılık gelen 1,26 milyon mt kömür üretirken, yılın ilk 11 ayında kömür üretimi 12,18 milyon mt’a ulaşan şirket, hedefinin %99,3’ünü gerçekleştirdi. Söz konusu ayda şirketin koklaşabilir taş kömürü üretimi planlarının %99,4’üne karşılık gelen 1,05 milyon mt’a ulaştı.

Söz konusu ayda JSW, planladığı seviyenin %76,7’sine karşılık gelmek üzere 1,04 milyon mt kömür satışı gerçekleştirirken, koklaşabilir taş kömürü satışları 870.000 mt olan şirket hedefinin %73,4’ünü gerçekleştirdi. Kömür satışlarının beklenen seviyenin altında olması, Avrupa çelik piyasasındaki olumsuz koşullarından dolayı koklaşabilir taş kömürü satışlarındaki düşüşten kaynaklandı. Ayrıca sevkiyat seviyeleri, lojistik sıkıntılar ve önceki maden kazalarının üretilen hammaddenin kalitesi üzerindeki etkilerinden de olumsuz etkilendi.

Buna ek olarak Kasım ayında şirketin kok üretimi, planlanan seviyenin %98,2’sine karşılık gelen 290.000 mt’a ulaştı. Söz konusu ayda şirket planın %76,9’una karşılık gelen 260.000 mt kok satışı gerçekleştirdi. Satışlar, sevkiyatların Aralık ayına ertelenmesi ve Avrupa çelik piyasasında süregelen zayıflık nedeniyle düşüş gösterdi.

Üretim seviyeleri, Mayıs ve Eylül aylarında Budryk kömür madeni ile Borynia-Zofiówka Zofiówka madeninde çıkan yangınlar ve etkilenen alanların geçici olarak izole edilmesinden etkilendi. Ayrıca Kasım ayında Budryk madenindeki 2 No’lu ham kömür stok silosunun çökmesi, madenin üretim kapasitesini sınırladı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 200.000 mt üretim kaybı kaydedilmesi bekleniyor.