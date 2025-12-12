 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Polonyalı...

Polonyalı JSW 2025’in Kasım ayında kömür üretim planlarını gerçekleştirdi

Cuma, 12 Aralık 2025 11:09:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın Kasım ayına ait operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2025 Teknik ve Ekonomik Planı’ndaki beklentileri istikrarlı bir şekilde yerine getiriyor. Kömür üretimi planlanan seviyelerin üzerine çıkarken, satışlar zorlu piyasa koşulları nedeniyle baskı altında kaldı.

Kasım ayında JSW, planlarının %107,1’ine karşılık gelen 1,26 milyon mt kömür üretirken, yılın ilk 11 ayında kömür üretimi 12,18 milyon mt’a ulaşan şirket, hedefinin %99,3’ünü gerçekleştirdi. Söz konusu ayda şirketin koklaşabilir taş kömürü üretimi planlarının %99,4’üne karşılık gelen 1,05 milyon mt’a ulaştı.

Söz konusu ayda JSW, planladığı seviyenin %76,7’sine karşılık gelmek üzere 1,04 milyon mt kömür satışı gerçekleştirirken, koklaşabilir taş kömürü satışları 870.000 mt olan şirket hedefinin %73,4’ünü gerçekleştirdi. Kömür satışlarının beklenen seviyenin altında olması, Avrupa çelik piyasasındaki olumsuz koşullarından dolayı koklaşabilir taş kömürü satışlarındaki düşüşten kaynaklandı. Ayrıca sevkiyat seviyeleri, lojistik sıkıntılar ve önceki maden kazalarının üretilen hammaddenin kalitesi üzerindeki etkilerinden de olumsuz etkilendi.

Buna ek olarak Kasım ayında şirketin kok üretimi, planlanan seviyenin %98,2’sine karşılık gelen 290.000 mt’a ulaştı. Söz konusu ayda şirket planın %76,9’una karşılık gelen 260.000 mt kok satışı gerçekleştirdi. Satışlar, sevkiyatların Aralık ayına ertelenmesi ve Avrupa çelik piyasasında süregelen zayıflık nedeniyle düşüş gösterdi.

Üretim seviyeleri, Mayıs ve Eylül aylarında Budryk kömür madeni ile Borynia-Zofiówka Zofiówka madeninde çıkan yangınlar ve etkilenen alanların geçici olarak izole edilmesinden etkilendi. Ayrıca Kasım ayında Budryk madenindeki 2 No’lu ham kömür stok silosunun çökmesi, madenin üretim kapasitesini sınırladı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 200.000 mt üretim kaybı kaydedilmesi bekleniyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Madencilik Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel kok fiyatları yeniden geriledi, ilave düşüşler olabilir

12 Ara | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü Hindistan’dan gelen talebin desteğiyle yeni zirveyi gördü

12 Ara | Hurda ve Hammadde

EIA: ABD’nin metalurjik kömür ihracatı 2025’te yerel tüketimdeki artış sebebiyle azalacak

12 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %8,4 azaldı

12 Ara | Çelik Haberler

Çin’in kömür ithalatı 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %12 düştü

11 Ara | Çelik Haberler

Fitch 2025 için kömür fiyat tahminini yükseltti, arzdaki artışla demir cevheri fiyatlarının düşmesini bekliyor

08 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde %6 arttı

08 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 49. Hafta, 2025

05 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel pik demir fiyatları - 49. Hafta, 2025

05 Ara | Hurda ve Hammadde

IEEFA: Hindistan’ın çelik üretimini korumak için kömür yerine alternatif kaynaklara geçişi hızlandırması gerekiyor

05 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis