Fransa’nın metal sanayi üretimi 2025’in Aralık ayında %1,6 arttı

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi 2025 yılının Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,7 düşüşün ardından %0,3 artış gösterdi. Ekim-Aralık döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,1 ve 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %1,8 arttı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Kasım ayında %1,4 düştükten sonra Aralık ayında aylık %1,6 yükseldi.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %2,9 arttıktan sonra ticari ve motorlu araç üretiminde Aralık ayında aylık %1,5 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %0,7’lik düşüşün ardından aylık %2,2 yükseldi. Yerel inşaat sektöründe üretim Ekim-Aralık döneminde ise çeyreklik bazda %1,1 geriledi.