Volkswagen piyasada artan baskı nedeniyle Dresden fabrikasını kapatıyor

Financial Times’ta çıkan bir habere göre Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, bugün Dresden’deki fabrikasını kapatıyor. Bu karar, şirketin 88 yıllık tarihinde Almanya’daki bir üretim tesisinde üretimi ilk kez tamamen durduracağı anlamına geliyor. Söz konusu kapanış, üreticinin başlıca pazarlardaki cansız talep nedeniyle artan baskı altında olduğunu ve ülkedeki kapasiteyi azaltma çabalarını yansıtıyor.

Bu karar, Volkswagen’in Çin’de yavaşlayan satışlar, Avrupa’daki cansız talep ve ABD’nin Kuzey Amerika’daki araç satışlarına yönelik vergilerinin etkisiyle nakit akışı üzerinde oluşan baskıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde verildi.

Dresden fabrikasının kapanışı daha geniş kapsamlı kapasite azaltımının bir parçası

2002 yılında üretime başlayan Dresden fabrikası, bugüne kadar toplamda 200.000 adedin altında araç üretti. Bu rakam, Volkswagen’in Wolfsburg’daki başlıca tesisinin yıllık üretiminin yarısından bile daha düşük. Bu kapanış, şirketin Almanya’daki üretim kapasitesini azaltmaya yönelik daha geniş kapsamlı planının sınırlı ancak sembolik bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Üretimin durdurulması, geçtiğimiz yıl sendikalarla varılan ve Volkswagen’in Almanya’da zaman içinde 35.000 kişilik istihdam azaltımına gitmesini öngören anlaşmanın bir parçası. Şirket, kararın kolay alınmadığını ancak ekonomik açıdan gerekli olduğunu belirtti.

Araç üretiminin sona ermesinin ardından tesis, yapay zekâ, robotik ve yarı iletken teknolojilerine odaklanan bir araştırma kampüsü kurmayı planlayan Dresden Teknik Üniversitesi’ne kiralanacak. Volkswagen ve üniversite, bu proje kapsamında önümüzdeki yedi yıl içinde 50 milyon € yatırım yapmayı taahhüt etti.

Üretimin durdurulmasına rağmen Volkswagen, tesisin müşterilere araç teslimatları ve turistik ziyaretler için kullanılmaya devam edeceğini belirtti.