Avro bölgesinde sanayi üretimi 2025’in Eylül ayında %0,2 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,2, AB-27 ülkelerinde %0,8 arttı.

Sanayi üretimi Ağustos ayında avro bölgesinde %1,1, AB-27 ülkelerinde %0,9 azalmıştı. Eylül ayında sanayi üretimi 2024 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %1,2, AB-27 ülkelerinde %2 artış kaydetti.

Ağustos’taki sert düşüşün ardından üretim Eylül'de yeniden yükseldi

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,5 azalırken, AB-27 ülkelerinde %0,1 yükseldi. Sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %0,3, AB-27 ülkelerinde %0,4 yükseldi. Eylül ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %2,6 azalırken, AB-27 ülkelerinde %0,4 düştü. Ara malların üretimi Ağustos ayına kıyasla avro bölgesinde %0,3, AB-27 ülkelerinde %0,4 artış gösterdi. Aynı ayda enerji üretimi de avro bölgesinde %1,2, AB-27 ülkelerinde %0,9 yükseldi.

Eylül ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %7,2 ile Danimarka, %5,3 ile İsveç ve %4,8 ile Yunanistan’da kaydedilirken, %9,4 ile İrlanda, %5,7 ile Lüksemburg ve %1,7 ile Malta en büyük düşüşleri kaydetti.

Yıllık bazda tüketim mallarında zayıf, enerjide güçlü seyir

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında sermaye malları üretimi avro bölgesinde %1,1, AB-27 ülkelerinde %1,7 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %3 azalırken, AB-27 ülkelerinde %1,5 düştü. Ara malların üretimi avro bölgesinde %0,5, AB-27 ülkelerinde %0,6 arttı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %2,2, AB-27 ülkelerinde %4,5 arttı. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %2,1 ve AB-27 ülkelerinde %1,2 yükseldi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %14,7 ile İsveç, %9,5 ile Danimarka ve %7,1 ile Yunanistan’da, en büyük yıllık düşüşler ise %5,6 ile Bulgaristan, %3,4 ile Lüksemburg ve %2,3 ile Litvanya’da görüldü.