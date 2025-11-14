 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avro...

Avro bölgesinde sanayi üretimi 2025’in Eylül ayında %0,2 arttı

Cuma, 14 Kasım 2025 12:10:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,2, AB-27 ülkelerinde %0,8 arttı.

Sanayi üretimi Ağustos ayında avro bölgesinde %1,1, AB-27 ülkelerinde %0,9 azalmıştı. Eylül ayında sanayi üretimi 2024 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %1,2, AB-27 ülkelerinde %2 artış kaydetti.

Ağustos’taki sert düşüşün ardından üretim Eylül'de yeniden yükseldi

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,5 azalırken, AB-27 ülkelerinde %0,1 yükseldi. Sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %0,3, AB-27 ülkelerinde %0,4 yükseldi. Eylül ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %2,6 azalırken, AB-27 ülkelerinde %0,4 düştü. Ara malların üretimi Ağustos ayına kıyasla avro bölgesinde %0,3, AB-27 ülkelerinde %0,4 artış gösterdi. Aynı ayda enerji üretimi de avro bölgesinde %1,2, AB-27 ülkelerinde %0,9 yükseldi.

Eylül ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %7,2 ile Danimarka, %5,3 ile İsveç ve %4,8 ile Yunanistan’da kaydedilirken, %9,4 ile İrlanda, %5,7 ile Lüksemburg ve %1,7 ile Malta en büyük düşüşleri kaydetti.

Yıllık bazda tüketim mallarında zayıf, enerjide güçlü seyir

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında sermaye malları üretimi avro bölgesinde %1,1, AB-27 ülkelerinde %1,7 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %3 azalırken, AB-27 ülkelerinde %1,5 düştü. Ara malların üretimi avro bölgesinde %0,5, AB-27 ülkelerinde %0,6 arttı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %2,2, AB-27 ülkelerinde %4,5 arttı. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %2,1 ve AB-27 ülkelerinde %1,2 yükseldi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %14,7 ile İsveç, %9,5 ile Danimarka ve %7,1 ile Yunanistan’da, en büyük yıllık düşüşler ise %5,6 ile Bulgaristan, %3,4 ile Lüksemburg ve %2,3 ile Litvanya’da görüldü.


Etiketler: Avrupa Birliği Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Polonyalı JSW’nin kömür ve kok satışları 2025’in Ekim ayında planlarını aştı

14 Kas | Çelik Haberler

Rana Gruber 2029 yılına kadar %67 tenörlü demir cevheri üretimi hedefliyor

14 Kas | Çelik Haberler

Ecomondo 2025: Avrupa çelik sektörü karbonsuzlaşma hedefleri için ekonomik sürdürülebilirlik arayışında

10 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi 2025’in Eylül ayında %0,5 arttı

06 Kas | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları 2025’in Eylül ayında %0,2 geriledi

03 Kas | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2025’in Ağustos ayında %0,1 geriledi

23 Eki | Çelik Haberler

Polonyalı JSW Budryk madeninde yeni uzun ayak devreye aldı

17 Eki | Çelik Haberler

Avro bölgesinde sanayi üretimi 2025’in Ağustos ayında %1,2 azaldı

16 Eki | Çelik Haberler

Parcisa tanker üretiminde Outokumpu’nun düşük karbonlu paslanmaz çeliğini kullanacak

09 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi 2025’in Ağustos ayında %0,9 azaldı

06 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis