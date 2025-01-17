Avro bölgesinde sanayi üretimi Kasım ayında aylık %0,2 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,2 ve AB-27 ülkelerinde %0,1 artış kaydetti.

Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Ekim ayında avro bölgesinde %0,2 artarken AB-27 ülkelerinde %0,4 yükselmişti. Aynı yılın Kasım ayında sanayi üretimi 2023 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %1,9 ve AB-27 ülkelerinde %1,7 düşüş kaydetti.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,5, AB-27 ülkelerinde aylık %1,1 yükselirken, sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %0,5 ve AB-27 ülkelerinde %0,1 artış gösterdi. Kasım ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %0,1 artış ve AB-27 ülkelerinde %0,1 düşüş kaydetti. Ara malların üretimi ise Ekim ayına kıyasla avro bölgesinde %0,5, AB-27 ülkelerinde %0,4 yükseldi. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %1,1, AB-27 ülkelerinde ise %1,3 artış kaydetti.

Kasım ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %8,7 ile Belçika, %7,1 ile Malta ve %4,3 ile Litvanya’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %5,8 ile İrlanda, %3,9 ile Lüksemburg ve %3,4 ile Portekiz’de görüldü.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %2,8 ve AB-27 ülkelerinde %2,6 düşüş kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1 gerilerken, AB-27 ülkelerinde yatay seyretti. Ara malların üretimi ise avro bölgesinde yıllık %2,5 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %1,9 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde değişmezken, AB-27 ülkelerinde %0,1 yükseldi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %1,3 ve AB-27 ülkelerinde %0,8 düşüş gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %13,5 ile Malta, %8,7 ile Belçika ve %4,8 ile Yunanistan’da kaydedilirken en büyük yıllık düşüşler %6,6 ile Hırvatistan, %5,6 ile İrlanda ve %5 ile Avusturya’da görüldü.