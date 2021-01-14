Avro bölgesinde sanayi üretimi Kasım ayında %2,5 arttı

Perşembe, 14 Ocak 2021 16:11:51 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılının Kasım ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi Ekim ayına kıyasla avro bölgesinde 2,5 ve AB-27 ülkelerinde %2,3 artış kaydetti. Ekim ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %2,3 ve AB-27 bölgesinde %2 artış göstermişti. Bununla birlikte, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi 2019 yılı Kasım ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %0,6 ve AB-27 bölgesinde %0,4 düştü.

Kasım ayında, bir önceki aya kıyasla, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,2 ve AB-27 ülkelerinde aylık %1,1 düşerken, sermaye mallarının üretimi ise bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %7 ve AB-27 ülkelerinde %6,1 artış gösterdi. Aynı ayda, dayanıksız tüketici mallarının üretimi aylık bazda avro bölgesinde %1,7 ve AB-27 ülkelerinde %1,1 düşüş kaydetti. Kasım ayında, ara malların üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %1,5 ve AB-27 ülkelerinde %1,4 artarken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %3,9 ve AB-27 ülkelerinde aylık %2,9 düşüş gösterdi.

Kasım ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık düşüşler %5,1 ile Portekiz, %3,5 ile Belçika ve %2,6 ile Hırvatistan’da kaydedilirken, en büyük aylık artışlar %52,8 ile İrlanda, %6,3 ile Yunanistan ve %5,3 ile Danimarka’da görüldü.

2019 yılının aynı ayıyla karşılaştırıldığında, geçtiğimiz yıl Kasım ayında sermaye malları üretimi avro bölgesinde yıllık %0,1 ve AB-27 bölgesinde %0,4 artış kaydetti. Aynı ayda, dayanıklı tüketici mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %0,4 düşüş ve AB-27 bölgesinde yıllık %1,4 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesi için yıllık bazda %1,1 ve AB-27 bölgesi için %1,7 artış kaydetti. Söz konusu ayda, dayanıksız tüketici malları üretimi avro bölgesinde yıllık bazda %2,5 ve AB-27'de %2,6 düşerken, enerji üretimi avro bölgesinde %5 ve AB-27 bölgesinde %5,3 düşüş gösterdi.

Kasım ayında üye ülkeler arasında en yüksek oranlı yıllık artışlar %40,8 ile İrlanda, %8,8 ile Yunanistan ve %2,9 ile Polonya’da görülürken, en yüksek oranlı yıllık düşüşler %5 ile Bulgaristan, %4,9 ile Fransa ve %4,2 ile İtalya’da kaydedildi.