Avro bölgesinde sanayi üretimi Kasım ayında %2,3 arttı

Perşembe, 13 Ocak 2022 10:57:28 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla avro bölgesinde %2,3 ve AB-27 ülkelerinde %2,5 artış kaydetti.

Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Ekim ayında avro bölgesinde aylık %1,3 ve AB-27 bölgesinde %0,8 düşmüştü. 2021 yılı Kasım ayında sanayi üretimi 2020 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde yıllık %1,5 düştü ve AB-27 ülkelerinde değişim göstermedi.

Söz konusu ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,2 düşüş ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,1 artış gösterirken, sermaye mallarının üretimi ise avro bölgesinde %1,5 ve AB-27 ülkelerinde %2,3 artış gösterdi. Aynı ayda, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %3,2 ve AB-27 ülkelerinde aylık %3 arttı. Kasım ayında, ara malların üretimi Ekim ayına kıyasla avro bölgesinde %0,9 ve AB-27 ülkelerinde %1,4 artarken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %1,2 ve AB-27 ülkelerinde %0,9 artış gösterdi.

Kasım ayında, verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %37,3 ile İrlanda, %5,9 ile Polonya ve %4,8 ile Çek Cumhuriyeti’nde kaydedilirken, en büyük aylık düşüşler %4,4 ile Belçika, %3,7 ile Malta ve %2,3 ile Lüksemburg’da gözlendi.

2020 yılının Kasım ayıyla karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi 2021 yılının Kasım ayında avro bölgesinde %9,8 ve AB-27 bölgesinde yıllık %8,2 düştü. Aynı ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %4,4 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %4,9 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %1,9 ve AB-27 ülkelerinde %2,8 artış kaydetti. Söz konusu ayda, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %6,1 ve AB-27 ülkelerinde %7,3 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde yıllık %3,7 ve AB-27 ülkelerinde %6,7 artış gösterdi.

Kasım ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %17 ile Litvanya, %15,3 ile Polonya ve %13,3 ile Bulgaristan’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %30,4 ile İrlanda, %7,8 ile Malta ve %2,5 ile Almanya ile Lüksemburg’da görüldü.