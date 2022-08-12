Avro bölgesinde sanayi üretimi Haziran ayında aylık %0,7 arttı

Cuma, 12 Ağustos 2022 15:34:32 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla avro bölgesinde %0,7 ve AB-27 ülkelerinde %0,6 artış kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Mayıs ayında avro bölgesinde aylık %2,1 ve AB-27 bölgesinde %1,9 yükselmişti. Söz konusu ayda sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %2,4 ve AB-27 ülkelerinde %3,2 arttı.

Aynı ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,6 ve AB-27 ülkelerinde %1,1 düşerken, sermaye mallarının üretimi ise avro bölgesinde %2,6 ve AB-27 ülkelerinde %2,1 yükseldi. Haziran ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %3,2 ve AB-27 ülkelerinde aylık %2,3 düştü. Ara malların üretimi ise Mayıs ayına kıyasla avro bölgesinde %0,1 ve AB-27 ülkelerinde %0,3 düşerken, enerji üretimi avro bölgesinde aylık %0,6 ve AB-27 ülkelerinde %0,7 artış kaydetti.

Haziran ayında, verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %6,7 ile İrlanda, %4,8 ile Malta ve %3,4 ile Yunanistan’da kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %7,6 ve AB-27 bölgesinde %7,5 arttı. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %4 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %2,4 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %0,5 düştü ve AB-27 ülkelerinde değişim göstermedi. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1,1 düşüş ve AB-27 ülkelerinde %2,6 artış gösterirken, enerji üretimi avro bölgesinde değişim göstermedi ve AB-27 ülkelerinde %2,4 artış kaydetti.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %25,4 ile İrlanda, %25 ile Danimarka ve %17,4 ile Bulgaristan’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %11,6 ile Belçika, %5,7 ile Slovakya ve %3,7 ile Romanya’da görüldü.