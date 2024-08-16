Avro bölgesinde sanayi üretimi Haziran ayında aylık %0,1 düştü

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,1 düşerken AB-27 ülkelerinde yatay seyretti.

Sanayi üretimi bu yılın Mayıs ayında avro bölgesinde %0,9, AB-27 ülkelerinde %1,2 gerilemişti. Söz konusu ayda sanayi üretimi 2023 yılının Haziran ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %3,9 ve AB-27 ülkelerinde %3,2 düşüş yaşadı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %3,8, AB-27 ülkelerinde aylık %3,2 yükselirken sermaye mallarının üretimi iki bölgede de %0,9 artış kaydetti. Haziran ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %2,5 ve AB-27 ülkelerinde %2 geriledi. Ara malların üretimi ise Mayıs ayına kıyasla iki bölgede %0,7 artarken enerji üretimi avro bölgesinde %1,9, AB-27 ülkelerinde ise %1,4 artış kaydetti.

Haziran ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %4 ile Romanya, %3,6 ile Finlandiya ve %2,1 ile Slovakya’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %7,8 ile İrlanda, %6,5 ile Belçika, %3,7 ile Hırvatistan ve Portekiz’de görüldü.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %7,8, AB-27 bölgesinde %7,1 düşüş kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %2,1 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %2 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %1,5 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %1,2 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %0,1 artarken AB-27 ülkelerinde %0,9 yükseldi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %2,6 artış gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %9,5 ile Yunanistan, %8,8 ile Kuzey Kıbrıs ve %6,3 ile Malta’da kaydedilirken en büyük yıllık düşüşler %17,4 ile İrlanda, %8,3 ile Hırvatistan ve %5,5 ile Letonya’da görüldü.