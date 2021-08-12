Avro bölgesinde sanayi üretimi Haziran ayında %0,3 düştü

Perşembe, 12 Ağustos 2021 16:19:19 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla avro bölgesinde %0,3 ve AB-27 ülkelerinde %0,2 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında avro bölgesinde aylık %1,1 ve AB-27 bölgesinde aylık %0,9 düşerken, 2020 yılının Haziran ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde yıllık %9,7 ve AB-27 ülkelerinde %10,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,1 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,5 artarken, sermaye mallarının üretimi ise bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1,5 ve AB-27 ülkelerinde %1,2 düşüş gösterdi. Aynı ayda, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,6 ve AB-27 ülkelerinde aylık %1,4 arttı. Haziran ayında, ara malların üretimi Mayıs ayına kıyasla avro bölgesinde %0,1 ve AB-27 ülkelerinde %0,2 artarken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %0,6 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,2 düşüş kaydetti.

Haziran ayında, verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %5,2 ile Malta, %3,3 ile Hollanda ve %3,2 ile Estonya’da kaydedilirken, en büyük aylık düşüşler %4,4 ile İrlanda, %2,6 ile Portekiz ve %2,3 ile Danimarka’da gözlendi.

2020 yılının Haziran ayıyla karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi bu yılın Haziran ayında avro bölgesinde %6,3 ve AB-27 bölgesinde yıllık %8,1 arttı. Aynı ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %16,1 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %16,4 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %15,7 ve AB-27 ülkelerinde %16,1 artış kaydetti. Söz konusu ayda, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %9,8 ve AB-27 ülkelerinde %8,9 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde yıllık %2,9 ve AB-27 ülkelerinde %3,9 artış gösterdi.

Haziran ayında tüm üye ülkeler artış kaydederken, en yüksek yıllık artışlar %23,2 ile Belçika, %20,1 ile Litvanya ve %18,9 ile Slovenya’da kaydedildi.