Avro bölgesinde sanayi üretimi Eylül ayında aylık %2 geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %2 azaldı.

Sanayi üretimi bu yılın Ağustos ayında avro bölgesinde %1,5 artarken AB-27 ülkelerinde %1,2 yükselmişti. Bu yılın Eylül ayında sanayi üretimi 2023 yılının Eylül ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %2,8 ve AB-27 ülkelerinde %2,4 düşüş kaydetti.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,5, AB-27 ülkelerinde aylık %0,3 yükselirken sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %3,8 ve AB-27 ülkelerinde %3,2 düşüş kaydetti. Eylül ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %1,6 ve AB-27 ülkelerinde %0,5 artış gördü. Ara malların üretimi ise Ağustos ayına kıyasla avro bölgesinde yatay seyrederken AB-27 ülkelerinde %0,1 geriledi. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %1,5, AB-27 ülkelerinde ise %1,6 düşüş kaydetti.

Ağustos ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %5,8 ile Hırvatistan, %2,7 ile Portekiz ve %1,6 ile Slovenya’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %10,7 ile İrlanda, %5 ile Danimarka ve %4,5 ile Hollanda’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %6,4 ve AB-27 ülkelerinde %5,6 düşüş kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1,7 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %1,5 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %2,6 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %2,5 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %4,8 artarken AB-27 ülkelerinde %4,5 yükseldi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %1,9 ve AB-27 ülkelerinde %1,4 artış gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %7,8 ile Danimarka, %6 ile Belçika ve %3,5 ile Litvanya’da kaydedilirken en büyük yıllık düşüşler %7,3 ile İrlanda, %6,3 ile Lüksemburg ve %5,3 ile Macaristan’da görüldü.