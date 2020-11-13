Avro bölgesinde sanayi üretimi Eylül ayında %0,4 düştü

Cuma, 13 Kasım 2020 10:09:20 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılının Eylül ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi Ağustos ayına kıyasla avro bölgesinde 0,4 düşüş kaydedilirken, AB-27 ülkelerinde değişim kaydedilmedi. Ağustos ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %0,6 ve AB-27 bölgesinde %0,9 artış göstermişti. Bununla birlikte, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi 2019 yılı Eylül ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %6,8 ve AB-27 bölgesinde %5,8 düştü.

Eylül ayında, bir önceki aya kıyasla, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %5,3 ve AB-27 ülkelerinde aylık %3,9 düşerken, sermaye mallarının üretimi ise bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,6 ve AB-27 ülkelerinde %1,2 artış gösterdi. Aynı ayda, dayanıksız tüketici mallarının üretimi aylık bazda avro bölgesinde %2,1 ve AB-27 ülkelerinde %1,4 artış kaydetti. Eylül ayında, ara malların üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %0,5 ve AB-27 ülkelerinde %0,6 artarken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %1 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,7 düşüş gösterdi.

Eylül ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık düşüşler %5,6 ile İtalya, %4,7 ile İrlanda ve %3,8 ile Portekiz’de kaydedilirken, en büyük aylık artışlar %4,1 ile Çek Cumhuriyeti, %3,4 ile Slovakya ve %3,1 ile Polonya’da görüldü.

2019 yılının aynı ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Eylül ayında sermaye malları üretimi avro bölgesinde yıllık %13,3 ve AB-27 bölgesinde %11,9 düşüş kaydetti. Aynı ayda, dayanıklı tüketici mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1,7 düşüş ve AB-27 bölgesinde yıllık %0,7 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesi için yıllık bazda %3,7 ve AB-27 bölgesi için %2,8 düşüş kaydetti. Söz konusu ayda, dayanıksız tüketici malları üretimi avro bölgesinde yıllık bazda %1,5 ve AB-27'de %1,7 düşerken, enerji üretimi avro bölgesinde %4,5 ve AB-27 bölgesinde %4,8 düşüş gösterdi.

Eylül ayında üye ülkeler arasında en yüksek oranlı yıllık artışlar %3,3 ile Polonya, %2,5 ile Portekiz’de görülürken, en yüksek oranlı yıllık düşüşler %13,6 ile İrlanda, %8,7 ile Almanya ve %6,1 ile Fransa ve Hollanda’da kaydedildi.