﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avro bölgesinde sanayi üretimi Eylül ayında %0,4 düştü

Cuma, 13 Kasım 2020 10:09:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılının Eylül ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi Ağustos ayına kıyasla avro bölgesinde 0,4 düşüş kaydedilirken, AB-27 ülkelerinde değişim kaydedilmedi. Ağustos ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %0,6 ve AB-27 bölgesinde %0,9 artış göstermişti. Bununla birlikte, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi 2019 yılı Eylül ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %6,8 ve AB-27 bölgesinde %5,8 düştü.

Eylül ayında, bir önceki aya kıyasla, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %5,3 ve AB-27 ülkelerinde aylık %3,9 düşerken, sermaye mallarının üretimi ise bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,6 ve AB-27 ülkelerinde %1,2 artış gösterdi. Aynı ayda, dayanıksız tüketici mallarının üretimi aylık bazda avro bölgesinde %2,1 ve AB-27 ülkelerinde %1,4 artış kaydetti. Eylül ayında, ara malların üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %0,5 ve AB-27 ülkelerinde %0,6 artarken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %1 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,7 düşüş gösterdi.

Eylül ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık düşüşler %5,6 ile İtalya, %4,7 ile İrlanda ve %3,8 ile Portekiz’de kaydedilirken, en büyük aylık artışlar %4,1 ile Çek Cumhuriyeti, %3,4 ile Slovakya ve %3,1 ile Polonya’da görüldü.

2019 yılının aynı ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Eylül ayında sermaye malları üretimi avro bölgesinde yıllık %13,3 ve AB-27 bölgesinde %11,9 düşüş kaydetti. Aynı ayda, dayanıklı tüketici mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1,7 düşüş ve AB-27 bölgesinde yıllık %0,7 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesi için yıllık bazda %3,7 ve AB-27 bölgesi için %2,8 düşüş kaydetti. Söz konusu ayda, dayanıksız tüketici malları üretimi avro bölgesinde yıllık bazda %1,5 ve AB-27'de %1,7 düşerken, enerji üretimi avro bölgesinde %4,5 ve AB-27 bölgesinde %4,8 düşüş gösterdi.

Eylül ayında üye ülkeler arasında en yüksek oranlı yıllık artışlar %3,3 ile Polonya, %2,5 ile Portekiz’de görülürken, en yüksek oranlı yıllık düşüşler %13,6 ile İrlanda, %8,7 ile Almanya ve %6,1 ile Fransa ve Hollanda’da kaydedildi.


Etiketler: üretim  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

11  Kas

AB, Çin ve Endonezya’dan ithal paslanmaz sıcak haddelenmiş çelik ürün soruşturmasını önlemsiz kapattı
09  Kas

Outokumpu dördüncü çeyrekte AVFÖK’ün sabit kalmasını bekliyor, işten çıkarmalar planlanıyor
03  Kas

EUROFER: AB’nin çelik ihracatı Ağustos ayında düştü
02  Kas

AB İngiltere için çelik ithalat kotası hacimlerini açıkladı
23  Eki

Alfa Acciai’nin üretimi tesis yenilemeden sonra arttı