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Avro bölgesinde sanayi üretimi Ekim ayında aylık değişim göstermedi

Pazartesi, 16 Aralık 2024 15:45:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ekim ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde değişiklik göstermedi ve AB-27 ülkelerinde %0,3 arttı. Sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında avro bölgesinde %1,5, AB-27 ülkelerinde ise %1,4 gerilemişti.

Bu yılın Ekim ayında sanayi üretimi 2023 yılının Ekim ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %1,2 ve AB-27 ülkelerinde %0,8 düşüş kaydetti.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,8 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,7 gerilerken, sermaye mallarının üretimi her iki bölgede de %1,7 artış kaydetti. Ekim ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %2,3 ve AB-27 ülkelerinde %1,3 düşüş gördü. Ara malların üretimi ise Eylül ayına kıyasla avro bölgesinde yatay seyrederken AB-27 ülkelerinde %0,2 yükseldi. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %1,9, AB-27 ülkelerinde ise %1,3 düşüş kaydetti.

Eylül ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %5,7 ile İrlanda, %5,4 ile Danimarka ve %3,5 ile Polonya’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %7,5 ile Litvanya, %6,2 ile Belçika ve %3,9 ile Hırvatistan’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi her iki bölgede de %1,7 düşüş kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %3,2 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %1,7 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %3,5 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %3,1 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %3,3 artarken, AB-27 ülkelerinde %3,6 yükseldi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %1 ve AB-27 ülkelerinde %1,4 düşüş gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %15,2 ile İrlanda, %8,6 ile Danimarka ve %6,2 ile Malta’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %7,9 ile Belçika, %4,9 ile Almanya ve %3,6 ile İtalya’da görüldü.


Etiketler: Avrupa Birliği Üretim 

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