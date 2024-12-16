Avro bölgesinde sanayi üretimi Ekim ayında aylık değişim göstermedi

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ekim ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde değişiklik göstermedi ve AB-27 ülkelerinde %0,3 arttı. Sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında avro bölgesinde %1,5, AB-27 ülkelerinde ise %1,4 gerilemişti.

Bu yılın Ekim ayında sanayi üretimi 2023 yılının Ekim ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %1,2 ve AB-27 ülkelerinde %0,8 düşüş kaydetti.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,8 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,7 gerilerken, sermaye mallarının üretimi her iki bölgede de %1,7 artış kaydetti. Ekim ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %2,3 ve AB-27 ülkelerinde %1,3 düşüş gördü. Ara malların üretimi ise Eylül ayına kıyasla avro bölgesinde yatay seyrederken AB-27 ülkelerinde %0,2 yükseldi. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %1,9, AB-27 ülkelerinde ise %1,3 düşüş kaydetti.

Eylül ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %5,7 ile İrlanda, %5,4 ile Danimarka ve %3,5 ile Polonya’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %7,5 ile Litvanya, %6,2 ile Belçika ve %3,9 ile Hırvatistan’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi her iki bölgede de %1,7 düşüş kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %3,2 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %1,7 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %3,5 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %3,1 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %3,3 artarken, AB-27 ülkelerinde %3,6 yükseldi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %1 ve AB-27 ülkelerinde %1,4 düşüş gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %15,2 ile İrlanda, %8,6 ile Danimarka ve %6,2 ile Malta’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %7,9 ile Belçika, %4,9 ile Almanya ve %3,6 ile İtalya’da görüldü.