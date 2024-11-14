ArcelorMittal France ve Genvia düşük karbonlu hidrojen konusunda iş birliği yapacak

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal France, yüksek kalite silisli çelik üretimine yönelik endüstriyel süreçlere günde 200 kg kapasiteli düşük karbonlu hidrojen elektrolizörü entegre etmek üzere bir anlaşma imzaladı. Bu iş birliği, şirketlerin çelik sektörünün karbon ayak izini azaltmaya yönelik ortak çabasını temsil ediyor.

ArcelorMittal’in kesintisiz tavlama işleminden elde edilen artık ısıyı kullanarak buhar elektrolizi yoluyla hidrojen üretecek olan Genvia SOEL200 elektrolizörü, ArcelorMittal France’in Saint-Chély-d'Apcher tesisine kurulacak ve düşük karbonlu hidrojen üretiminin verimliliğini en üst düzeye çıkaracak. Genvia SOEL200 elektrolizörü, doğal gaz reformasyonuyla üretilen geleneksel hidrojenin yerini elektroliz yoluyla üretilen düşük karbonlu hidrojenin almasını sağlayacak.