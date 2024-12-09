Fransa’nın metal sanayi üretimi Ekim ayında aylık %0,4 geriledi

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,7’lik düşüşün ardından yatay seyretti. Ağustos-Ekim döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,9 artış kaydederken geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,8 geriledi.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Eylül ayında %0,4 artış gösterdikten sonra Ekim ayında aylık %0,4 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %0,5 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Ekim ayında aylık %2,9 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %0,3’lük düşüşün ardından %0,1 arttı. Yerel inşaat sektöründe üretim Ağustos-Ekim döneminde ise çeyreklik bazda %0,5 geriledi.