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Fransa’nın metal sanayi üretimi Ekim ayında aylık %0,4 geriledi

Pazartesi, 09 Aralık 2024 13:36:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,7’lik düşüşün ardından yatay seyretti. Ağustos-Ekim döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,9 artış kaydederken geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,8 geriledi.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Eylül ayında %0,4 artış gösterdikten sonra Ekim ayında aylık %0,4 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %0,5 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Ekim ayında aylık %2,9 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %0,3’lük düşüşün ardından %0,1 arttı. Yerel inşaat sektöründe üretim Ağustos-Ekim döneminde ise çeyreklik bazda %0,5 geriledi.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

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