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EUROFER: AB otomotiv sektöründe 2024 beklentileri aşağı yönlü revize edildi

Cuma, 01 Kasım 2024 14:21:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 dördüncü çeyrek raporuna göre AB’de otomobil üretimi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık %7 düşüş kaydetti. Geçtiğimiz çeyrekte düşüş %2,4 seviyesinde olmuştu.

Yılın ilk sekiz ayında AB’de araç kayıtları yıllık %1,4 artışla 7,2 milyon adet seviyesine çıktı. İspanya ve İtalya’da sırasıyla %4,5 ve %3,7 artış kaydedilirken Fransa ve Almanya piyasalarında sırasıyla %0,5 ve %0,3 küçülme görüldü.

EUROFER’e göre makroekonomik düzeyde netlik sağlanana ve tüketicilerin gelir seviyesi önemli ölçüde artana kadar talep zayıf kalacak. AB’li otomobil ihracatçıları için küresel piyasanın toparlanması ve başta ABD ve Çin olmak üzere dış piyasalardan talep gelmesi tam anlamıyla bir toparlanma olması yolunda büyük önem taşıyor.

EUROFER, imalat sektörünün zayıflığı, elektrikli araç standartlarının belirsizliği ve tüketici güveninin düşük olması nedeniyle otomotiv sektörünün daha önce %3 olan tahminlere kıyasla 2024 yılında %6,5 küçülmesini bekliyor. 2025’te ise %1,9’luk hafif bir toparlanma öngörülüyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Otomotiv Üretim 

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