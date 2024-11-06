Fransa’nın metal sanayi üretimi Eylül ayında aylık %0,6 yükseldi

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Eylül ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %1,4’lük artışın ardından aylık %0,8 düşüş gösterdi. Temmuz-Eylül döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,1 artış kaydederken geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,9 geriledi.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Ağustos ayında %1,4 artış gösterdikten sonra Eylül ayında aylık %0,6 artış kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %3,9 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Eylül ayında aylık %2 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %0,6’lık artışın ardından %0,3 geriledi. Yerel inşaat sektöründe üretim Temmuz-Eylül döneminde ise çeyreklik bazda %1,2 geriledi.