Ecomondo 2024: Hurda küresel geri dönüştürülmüş hammadde senaryosunda büyük rol oynayacak

5-8 Kasım tarihleri arasında İtalya’nın Rimini şehrinde gerçekleştirilen uluslararası Ecomondo 2024 fuarında “Çelik piyasasında hurda odağı” adlı kongrenin açılışını yapan Siderweb’in Baş Araştırma Sorumlusu Stefano Ferrari, son 20 yılda Batı dünyasının Çin ve eski SSCB pazarlarına açılmasından bu yana emtia talebinin arttığını ve büyük fiyat dalgalanmaları görüldüğünü belirtti.

Ferrari’nin tarif ettiği senaryo, jeopolitik gerilimler, giderek artan piyasa kapanmaları ve teknolojik gelişmeler gibi yeni faktörlerle değişiyor. Bu yeni faktörler, tüketicilerin ihtiyaçları, talep ve fiyat trendleri üzerinde yalnızca hammadde açısından değil aynı zamanda insan sermayesi açısından da güçlü bir etkiye sahip.

Çelik ve hurda piyasaları da bu gelişmelerden etkileniyor. Toplantıda, önümüzdeki 15 yılda hurda talebinin artacağı öngörüldü. Bu tahmin, çelik üretimindeki artış ve Çin ile Avrupa’da kademeli olarak elektrik ark ocaklı çelik üretimine geçişe dayandırılıyor.

Boston Consulting Group, 2030 yılına kadar hurda talebinin 2021’e kıyasla %3,3 artacağını ve AB’deki arz fazlasının 15 milyon mt’dan 10 milyon mt’a ineceğini tahmin ediyor. Söz konusu koşullar altında önümüzdeki birkaç yılda hurda toplama faaliyetleri giderek zorlaşacak ve özellikle hurdanın geri dönüştürülmesi büyük önem kazanacak. Artan gerilimlerle birlikte özellikle çelik üreticileri ve hurda tüccarları olmak üzere piyasa oyuncuları hurda toplama yöntemlerinde değişikliğe gitmek zorunda kalacak. Çelik üreticileri hurda toplama ve seçme sürecini dikey entegrasyona uygun hale getirebilirken, hurda tüccarları hurda seçme ve saflaştırma süreçlerini geliştirebilir.

Hurda kalitesi konusuna değinen Assofermet Başkanı Cinzia Vezzosi, eski hurda bulunabilirliğine ilişkin yükseliş trendi olduğunu ancak eski hurdanın çelik üretiminde kullanılabilmesi için daha uzun bir dönüşüm süreci gerektiğini ifade etti. Eski hurdanın kalitesi “yeni hurdaya” kıyasla daha düşük olsa bile karbondan arındırma sürecinde önemli bir rol oynuyor. Türkiye ve ABD gibi pek çok ülke halihazırda üretim süreçlerinde eski hurdayı kullanıyor.

Vezzosi, eski hurdayı saflaştırmak üzere geliştirilecek yeni teknolojilerin yapay zekâ tarafından destekleneceğini söyledi ve “Yapay zekâ artık kaçınılmaz. Bu bir araç ve eğer doğru kullanılırsa, yapay zekâ kullanımı açısından hâlâ Çin, ABD ve Orta Doğu’nun çok gerisinde olan Avrupalı ​​şirketler için büyük bir fırsat haline gelebilir,” ifadelerini kullandı.