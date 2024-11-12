Polonya merkezli JSW bu yıl üçüncü fors majörünü ilan etti, 2024’e yönelik kömür üretim hedefini düşürdü

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yıla ilişkin kömür üretim planını, Pniówek madenindeki yangın tehlikesinin artmasından dolayı ilan edilen fors majör nedeniyle revize ettiğini açıkladı. Şirket, 2024 yılı için kömür üretim hedefini 12,45 milyon mt’dan 12,35 milyon mt’a indirdi.

Bu, şirketin Budryk kömür madeninde meydana gelen yangın nedeniyle Nisan ayında ve Pniówek ile Budryk madenlerindeki üretim aksaklıkları nedeniyle Temmuz ayında ilan ettiği fors majörlerin ardından üçüncü fors majör oldu.

Yılın ilk altı ayında şirket 6 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ve 1,6 milyon mt kok üretimi gerçekleştirmişti.