Polonya merkezli JSW artan ithalat ve maliyetler sebebiyle faaliyetlerini optimize edecek

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), faaliyetlerini optimize etmeye yönelik stratejik dönüşüm planını açıkladı. Şirket, Avrupa’da Asya ile Avustralya çıkışlı daha düşük fiyatlı koklaşabilir taş kömürü ve piyasa payı kademeli şekilde artan Endonezya çıkışlı daha düşük fiyatlı kok arzındaki yükselişin yanı sıra maliyetlerdeki artışın bu önlemleri gerekli kıldığını ifade etti.

Söz konusu plan kapsamında JSW, madencilik faaliyetlerindeki verimliliğini artıracağını, satın alım süreçlerini iyileştireceğini ve sermaye harcamalarını azaltacağını bildirdi. Bahsi geçen önlemlerin 2027 yılının sonuna kadar şirketin mali sonuçları üzerinde yaklaşık 8,5 milyar PLN (2,08 milyar $) olumlu etkisi olması bekleniyor.

Öte yandan şirket, uygulayacağı “verimli maden” programı sayesinde madencilik ekipmanları ve maden çalışanlarının verimliliğini artıracağını dile getirdi. Bu sayede 14,5 milyon mt koklaşabilir taş kömürü üretimi yapacağını ve önümüzdeki üç yıllık süre zarfında yaklaşık 4,2 milyar PLN (1,03 milyar $) ilave kâr elde edeceğini vurguladı.