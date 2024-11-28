Polonya merkezli JSW zarar kaydetmeye devam ediyor

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket üçüncü çeyrekte 308,9 milyon PLN (75,48 milyon $) değerinde net zarar kaydederken AFVÖK değeri önceki çeyreğe kıyasla %77,6 düşüşle 57,7 milyon PLN’ye (14,1 milyon $) geriledi. Yılın ilk dokuz ayında ise, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde kaydedilen 845,3 milyon PLN net kâra kıyasla 6,37 milyar PLN (1,56 milyar $) net zarar açıklanırken toplam satış geliri yıllık %26,1 düşerek 8,87 milyar PLN (2,17 milyar $) seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde geçtiğimiz yıl kaydedilen 845,3 milyon PLN faaliyet kârına kıyasla 7,15 milyar PLN (1,75 milyar $) faaliyet zararı açıklandı.

Üçüncü çeyrekte JSW’nin kömür üretimi %6,4 artışla 3,05 milyon mt seviyesinde kaydedilirken kok üretimi de ikinci çeyreğe kıyasla %11,6 artışla 800.000 mt’a çıktı. Bu yılın ilk dokuz ayında şirketin koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık %11,8 düşüşle 7,22 milyon mt ve kok üretimi yıllık bazda %4,4 düşüşle 2,37 milyon mt seviyelerinde yer aldı. JSW SA Yönetim Kurulu Başkanı Ryszard Janta, “Kömür üretimi çeyreklik bazda artış gösterse de sayılar beklentilerimizin altında. Bununla birlikte emtia piyasası ve yüksek üretim maliyetleriyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. JSW SA Stratejik Dönüşüm Planıyla bu zorlukları atlatıp istikrarlı bir gelişim sürecine gireceğimizden şüphem yok,” ifadelerini kullandı. Dönüşüm planının 2027 yılının sonuna kadar şirkete tahmini 8,5 milyar PLN kazandırması bekleniyor. Yeni madencilik modelinin de uygulanmasıyla birlikte 14,5 milyon mt koklaşabilir taş kömürü çıkarılacak.

Söz konusu dönemde şirketin dış pazarlara kömür satışları ikinci çeyreğe kıyasla %12 artışla 1,8 milyon mt, kok satışları ise çeyreklik bazda %3,2 düşüşle 700.000 mt oldu. Üçüncü çeyrekte koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla sırasıyla %9,1 ve %5,1 düşüş gösterdi. Buna bağlı olarak şirketin üçüncü çeyrekteki satış geliri %2,6 düşüşle 2,7 milyar PLN’ye (659,89 milyon $) indi.