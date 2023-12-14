Avro bölgesinde sanayi üretimi Ekim ayında aylık %0,7 düştü

Perşembe, 14 Aralık 2023 12:20:35 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,7, AB-27 ülkelerinde %0,5 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında avro bölgesinde %1, AB-27 ülkelerinde %0,8 gerilemişti. Söz konusu ayda sanayi üretimi 2022 yılının Ekim ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %6,6, AB-27 ülkelerinde ise %5,5 düşüş yaşadı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %0,2, AB-27 ülkelerinde %0,3 yükselirken sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %1,4, AB-27 ülkelerinde aylık %0,9 düşüş gösterdi. Ekim ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %0,6 gerilerken AB-27 ülkelerinde aylık %0,5 geriledi. Ara malların üretimi ise Eylül ayına kıyasla avro bölgesinde %0,6 ve AB-27 ülkelerinde %0,7 gerilerken, enerji üretimi avro bölgesinde %1,1, AB-27 ülkelerinde ise %2,2 yükseldi.

Eylül ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %6 ile Yunanistan, %3,8 ile Portekiz ve %2,9 ile Çek Cumhuriyeti’nde kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %3,2 ile İrlanda, %3 ile Malta ve %2,1 ile Hollanda’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %9,7, AB-27 bölgesinde %8 düşüş kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %6,2 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %7 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %4,1 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %4,4 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %7,8 gerilerken AB-27 ülkelerinde %5,2 azaldı. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %0,5 düşüş, AB-27 ülkelerinde %0,3 artış gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %10,8 ile Yunanistan, %6,9 ile Danimarka ve %4,4 ile Slovakya’da kaydedilirken en büyük yıllık düşüşler %34 ile İrlanda, %12,2 ile Belçika ve %11,1 ile Hollanda’da görüldü.