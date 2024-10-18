Yunan TITAN Group karbon yakalama projesinde thyssenkrupp ile iş birliği yapacak

Yunanistan merkezli çimento ve inşaat malzemeleri üreticisi TITAN Group, Atina’daki büyük ölçekli karbon yakalama projesi IFESTOS için Alman çelik üreticisi thyssenkrupp ile güçlerini birleştirdiğini duyurdu.

Avrupa’nın en büyük karbon yakalama projelerinden biri olarak nitelendirilen ve TITAN’ın Kamari tesisinin yakınlarında hayata geçirilmesi planlanan IFESTOS ile karbon salımının azaltılmasının ve yıllık 3 milyon mt karbonsuz çimento üretilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Bu doğrultuda thyssenkrupp’un çimento ve cevher sektörlerine yönelik tesis ve ekipman üretiminde uzmanlaşmış bağlı kuruluşu thyssenkrupp Polysius, iki çimento fırınına oksijen yakıtlı sistemleri entegre ederek Kamari tesisini modernize edecek. Oksijen yakıtlı ve kriyojenik sistemler, tesisin karbon salımının %98,5’ini yakalayarak emisyonlarda yıllık 1,9 milyon mt’un üzerinde düşüş sağlayacak.

Tesisin 2029 yılının sonuna kadar tam kapasite faaliyete geçmesi planlanıyor.