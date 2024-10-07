Steelwind, RWE’nin açık deniz rüzgar projelerine kazıklı temel üretecek

Alman enerji şirketi RWE Supply & Trading, ilerleyen dönemlerde Avrupa’da inşa edeceği açık deniz rüzgar enerjisi santrallerinde kullanılacak kazıklı temeller için yerel levha üreticisi Dillinger Group’un bağlı kuruluşu Steelwind Nordenham GmbH (Steelwind) ile kapasite rezervasyon anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Steelwind, 2027 yılından itibaren 24 ay boyunca Nordenham tesisinde RWE için yaklaşık 200 kazıklı temele eş değer 320.000 mt çelik üretim kapasitesi rezerve edecek. Bununla birlikte RWE’nin anlaşmanın süresini 12 ay daha uzatma ve bu sayede yaklaşık 100 kazıklı temele eş değer ilave 160.000 mt çelik kapasitesi rezerve etme opsiyonu olacak. Steelwind tarafından üretilen kazıklı temeller, RWE’nin 2029 yılının sonundan itibaren devreye almayı planladığı açık deniz rüzgar enerjisi santrallerinde kullanılacak.

Bununla birlikte RWE, Steelwind’den yapısal çelik temini ve depolama gibi ilave hizmetler de alabilecek.