Avro bölgesinde sanayi üretimi Ağustos ayında aylık %1,8 yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1,8, AB-27 ülkelerinde %1,3 yükseldi.

Sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında avro bölgesinde %0,5 gerilerken AB-27 ülkelerinde %0,3 gerilemişti. Söz konusu ayda sanayi üretimi 2023 yılının Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %0,1 ve AB-27 ülkelerinde %0,2 artış yaşadı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,7, AB-27 ülkelerinde aylık %1,4 yükselirken sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %3,7 ve AB-27 ülkelerinde %3,6 artış kaydetti. Ağustos ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %0,2 artış ve AB-27 ülkelerinde %0,4 düşüş gördü. Ara malların üretimi ise Temmuz ayına kıyasla avro bölgesi ve AB-27 ülkelerinde sırasıyla %0,3 ve %0,2 gerilerken enerji üretimi avro bölgesinde %0,4, AB-27 ülkelerinde ise %0,2 artış kaydetti.

Ağustos ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %4,5 ile İrlanda, %3,3 ile Almanya ve Litvanya ve %2,7 ile Malta’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %9,2 ile Lüksemburg, %4,6 ile Hırvatistan ve %4,5 ile Danimarka’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi iki bölgede de %0,2 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %4,8 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %3,9 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %2,7 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %2,4 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %2 artarken AB-27 ülkelerinde %3,1 yükseldi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %2,6 ve AB-27 ülkelerinde %2,2 artış gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %15,8 ile İrlanda, %10,7 ile Danimarka ve %7,2 ile Slovenya’da kaydedilirken en büyük yıllık düşüşler %11,7 ile Lüksemburg, %6 ile Estonya ve %4,2 ile Macaristan’da görüldü.