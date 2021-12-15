Avro bölgesinde sanayi üretimi Ekim ayında %1,1 arttı

Çarşamba, 15 Aralık 2021 12:10:10 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla avro bölgesinde %1,1 ve AB-27 ülkelerinde %1,2 artış kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında avro bölgesinde aylık %0,2 ve AB-27 bölgesinde %0,5 düşmüştü. Bu yıl Ekim ayında sanayi üretimi 2020 yılının Ekim ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde yıllık %3,3 ve AB-27 ülkelerinde %3,6 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,7 ve AB-27 ülkelerinde aylık %1,3 artış gösterirken, sermaye mallarının üretimi ise bir önceki aya kıyasla her iki bölgede de %3 artış gösterdi. Aynı ayda, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,4 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,7 arttı. Ekim ayında, ara malların üretimi Eylül ayına kıyasla avro bölgesinde %0,6 ve AB-27 ülkelerinde %0,3 düşerken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %0,1 ve AB-27 ülkelerinde %1,7 artış gösterdi.

Ekim ayında, verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %3 ile Almanya ve Slovakya, %2,5 ile Yunanistan ve %2,1 ile Danimarka’da kaydedilirken, en büyük aylık düşüşler %2,4 ile Estonya, %1,5 ile Letonya ve %0,9 ile Hollanda ve Romanya’da gözlendi.

2020 yılının Ekim ayıyla karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi bu yılın Ekim ayında avro bölgesinde %5,2 ve AB-27 bölgesinde yıllık %3,5 arttı. Aynı ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %2,3 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %2,6 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %2,1 ve AB-27 ülkelerinde %2,6 artış kaydetti. Söz konusu ayda, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %6,9 ve AB-27 ülkelerinde %7,9 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde yıllık %1 düşüş ve AB-27 ülkelerinde %3,1 artış gösterdi.

Ekim ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %22,7 ile Litvanya, %17,2 ile Yunanistan ve %14 ile Danimarka’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %6,6 ile Romanya, %6,5 ile Portekiz ve %4,9 ile Çek Cumhuriyeti’nde görüldü.