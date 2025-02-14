Avro bölgesinde sanayi üretimi Aralık ayında aylık %1,1 düştü

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1,1 ve AB-27 ülkelerinde %0,8 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında avro bölgesinde %0,4 artarken AB-27 ülkelerinde %0,2 yükselmişti. Aynı yılın Aralık ayında sanayi üretimi 2023 yılının Aralık ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %2 ve AB-27 ülkelerinde %1,7 düşüş kaydetti.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,7, AB-27 ülkelerinde aylık %1 düşerken, sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %2,6 ve AB-27 ülkelerinde %2 düşüş gösterdi. Aralık ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %5,1 ve AB-27 ülkelerinde %5,2 artış kaydetti. Ara malların üretimi ise Kasım ayına kıyasla avro bölgesinde %1,9, AB-27 ülkelerinde %1,8 geriledi. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %0,5, AB-27 ülkelerinde ise %0,6 artış kaydetti.

Aralık ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %8,2 ile İrlanda, %6,7 ile Lüksemburg ve %6,3 ile Hırvatistan’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %6,8 ile Belçika, %4,4 ile Portekiz ve %3,3 ile Avusturya’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %8,1 ve AB-27 ülkelerinde %7,5 düşüş kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %2,2 gerilerken, AB-27 ülkelerinde %1,8 azaldı. Ara malların üretimi ise avro bölgesinde yıllık %2,4 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %2,3 düşüş gördü. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %8,3 artarken, AB-27 ülkelerinde %8,2 yükseldi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %0,5 ve AB-27 ülkelerinde %0,6 arttı.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %14,4 ile Malta, %10,1 ile İrlanda ve %7,6 ile Litvanya’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %9,5 ile Avusturya, %7,1 ile İtalya ve %5 ile Macaristan’da görüldü.