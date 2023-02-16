Avro bölgesinde sanayi üretimi Aralık ayında aylık %1,1 azaldı

Perşembe, 16 Şubat 2023 11:26:04 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1,1, AB-27 ülkelerinde %0,4 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında avro bölgesinde %1,4 ve AB-27 bölgesinde %1,2 artmıştı. Söz konusu ayda sanayi üretimi 2021 yılının Aralık ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %1,7 ve AB-27 ülkelerinde %0,4 azaldı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,4 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,7 düşerken, sermaye mallarının üretimi ise avro bölgesinde %0,4 ve AB-27 ülkelerinde %0,3 azaldı. Aralık ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1 düştü ve AB-27 ülkelerinde aylık %1 artış gösterdi. Ara malların üretimi ise Kasım ayına kıyasla avro bölgesinde aylık %2,8 ve AB-27 ülkelerinde aylık %2,4 düşerken, enerji üretimi hem avro bölgesinde hem de AB-27 ülkelerinde aylık %1,3 yükseldi.

Aralık ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %13,5 ile Danimarka, %4,1 ile Portekiz ve %3,8 ile Macaristan’da kaydedildi.

2021 yılının Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde değişmedi ve AB-27 bölgesinde %1,7 arttı. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1,3 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %2,1 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde %6,9 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %6,2 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %7,9 ve AB-27 ülkelerinde %11,1 artış gösterirken, enerji üretimi avro bölgesinde %9,3 ve AB-27 ülkelerinde %9,5 azaldı.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %26,1 ile Danimarka, %17,1 ile Malta ve %5,8 ile Macaristan ve Polonya’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %13,1 ile Slovakya, %11,5 ile Estonya ve %8,4 ile Lüksemburg’da görüldü.