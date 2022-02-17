Avro bölgesinde sanayi üretimi Aralık ayında %1,2 arttı

Perşembe, 17 Şubat 2022 13:47:03 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla avro bölgesinde %1,2 ve AB-27 ülkelerinde %0,7 artış kaydetti.

Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında avro bölgesinde aylık %2,4 ve AB-27 bölgesinde %2,6 artmıştı. 2021 yılı Aralık ayında sanayi üretimi 2020 yılının Aralık ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde yıllık %1,6 ve AB-27 ülkelerinde %2,5 arttı.

Söz konusu ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,3 düştü ve AB-27 ülkelerinde değişim göstermezken, sermaye mallarının üretimi ise avro bölgesinde %2,6 ve AB-27 ülkelerinde %1,8 artış gösterdi. Aynı ayda, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,4 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,1 arttı. Aralık ayında, ara malların üretimi Kasım ayına kıyasla avro bölgesinde %0,5 ve AB-27 ülkelerinde %0,2 artarken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %0,8 düşüş ve AB-27 ülkelerinde %0,2 artış gösterdi.

Aralık ayında, verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %10,3 ile İrlanda, %6,2 ile Litvanya ve %5,1 ile Lüksemburg’da kaydedilirken, en büyük aylık düşüşler %2,9 ile Çek Cumhuriyeti, %1,1 ile Avusturya ve %1 ile İtalya’da gözlendi.

2020 yılının Aralık ayıyla karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi 2021 yılının Aralık ayında avro bölgesinde %1 ve AB-27 bölgesinde yıllık %0,8 düştü. Aynı ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %2,7 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %3,2 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %1,3 ve AB-27 ülkelerinde %2,4 artış kaydetti. Söz konusu ayda, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %7,7 ve AB-27 ülkelerinde %8 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde yıllık %1,8 ve AB-27 ülkelerinde %6,1 artış gösterdi.

Aralık ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %33,3 ile Litvanya, %14,3 ile Bulgaristan ve %14,1 ile Polonya’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %7,1 ile Malta, %2,9 ile İrlanda ve %2,1 Çek Cumhuriyeti’nde görüldü.