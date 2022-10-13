Avro bölgesinde sanayi üretimi Ağustos ayında aylık %1,5 arttı

Perşembe, 13 Ekim 2022 11:46:11 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla avro bölgesinde %1,5 ve AB-27 ülkelerinde %1,1 artış kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında avro bölgesinde aylık %2,3 ve AB-27 bölgesinde %1,5 düşmüştü. Söz konusu ayda, sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %2,5 ve AB-27 ülkelerinde %3,5 yükseldi.

Aynı ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,9 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,3 artarken, sermaye mallarının üretimi ise avro bölgesinde %2,8 ve AB-27 ülkelerinde %2 yükseldi. Ağustos ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,7 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,9 arttı. Ara malların üretimi ise Temmuz ayına kıyasla avro bölgesinde aylık %0,5 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,4 düşerken, enerji üretimi avro bölgesinde aylık %2,1 ve AB-27 ülkelerinde aylık %2 azaldı.

Ağustos ayında, verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %16,6 ile İrlanda, %5 ile Estonya ve %4,3 ile Danimarka’da kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %8,2 ve AB-27 bölgesinde %8,9 arttı. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %7 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %4,2 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %0,5 düştü ve AB-27 ülkelerinde yıllık %0,1 arttı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %0,4 ve AB-27 ülkelerinde %3,2 artış gösterirken, enerji üretimi avro bölgesinde %2,9 ve AB-27 ülkelerinde %0,5 azaldı.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %16,5 ile Bulgaristan, %14,4 ile Litvanya ve %14,1 ile Danimarka’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %10,3 ile Belçika, %2,5 ile Lüksemburg ve %2 ile Slovakya’da görüldü.